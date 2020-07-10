Голикова перечислила условия для возобновления международных авиаперелетов

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оперштаб уже две недели обсуждает критерии для восстановления международного авиасообщения со странами, где наблюдается вспышка коронавируса. Процесс отмены ограничений на перелеты начнется с 15 июля, передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, главным условием возобновления перелетов станет наличие низкого уровня распространения коронавируса в стране, с которой планируется восстановить сообщение.

«Он (показатель заболеваемости) должен быть использован на уровне 40 на 100 тыс. населения. И рассчитывается этот показатель — 40 на 100 тыс. населения — за 14 дней», — сказала Голикова.

Она пояснила, что среднесуточный прирост новых заболевших в стране для соответствия этому критерию не должен превышать 1% от всех инфицированных.

Голикова также добавила, что регулирующие органы в России уже могут приступить к определению списка стран, где данные условия соблюдены. Авиаперелеты с ними возобновят только на основе взаимных договоренностей.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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