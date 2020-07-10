Нидерланды намерены выступить против России в ЕСПЧ по делу о крушении MH17

Голландское правительство приняло решение подать иск в отношении России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением рейса MH17. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Нидерландов.

Отмечается, что Нидерланды собираются предоставить всю имеющую отношение к трагедии информацию.

В МИДе также добавили, что при этом намерены продолжить нацеленные на поиск справедливого решения встречи с российской стороной.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

Суд по делу МН-17 начался 9 марта в Нидерландах.

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