«Ъ»: в деле сестер Хачатурян произошел новый поворот

В процессе расследования дела сестер Хачатурян произошел новый поворот, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Проходящие потерпевшими по делу родственники убитого Михаила Хачатуряна усомнились в объективности заместителя главы надзорного ведомства Виктора Гриня.

Они направили заявление с просьбой передать дело другому человеку, генпрокурору России Игорю Краснову.

Родственники погибшего поставили под сомнение работу Гриня после того, как он направил дело на дополнительное расследование. СКР заключил, что убийство было совершено по предварительному сговору, Грин же предлагал рассмотреть действия девушек как совершенные в условиях необходимой обороны.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года три девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.

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