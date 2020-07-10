ВОЗ: почти 205 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в мире за сутки

За последние сутки в мире выявлено 204 967 новых случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщает сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, за минувшие 24 часа было зарегистрировано 5575 смертельных исходов от коронавирусной инфекции.

В общей сложности в мире зафиксировано 11 874 226 случаев нового коронавируса, а также 545 481 смерть среди людей с COVID-19.