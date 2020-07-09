Нефтепродукты обнаружили в реке Сайма в Сургуте

В реку Сайма в Сургуте попали нефтепродукты, площадь загрязнения составляет 250 кв. м. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

«Был произведен сброс нефтепродуктов в ливневую канализацию города, нефтепродукты попали в водохранилище реки Сайма», — заявили в администрации.

Там добавили, что на данный момент устанавливается истинный объем загрязнения, на месте инцидента специалисты устанавливают боновые ограждения.

Кроме того, выясняются причины попадания нефтепродуктов в ливневую канализацию, а затем в реку.

Предполагается, что в реку попало около 200 литров мазута, предварительная площадь загрязнения составляет примерно 250 квадратных метров.

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