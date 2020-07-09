Россиянин найден мертвым в Паттайе
Тело сорокапятилетнего гражданина России обнаружено в арендованной им комнате в районе Джомтиен таиландского города Паттайя. Об этом сообщает портал Pattaya News со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Прибывшие на место правоохранители не обнаружили следов борьбы.
По данным полиции, погибший просил владелицу гест-хауса о помощи, так как не хотел возвращаться на родину, но у него был билет на самолет, вылетающий 9 июля.
В настоящее время по данному делу ведется следствие. В дальнейшем полиция сообщит о смерти россиянина его родным и посольству России в Таиланде.
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