Россиянин найден мертвым в Паттайе

Тело сорокапятилетнего гражданина России обнаружено в арендованной им комнате в районе Джомтиен таиландского города Паттайя. Об этом сообщает портал Pattaya News со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.

Прибывшие на место правоохранители не обнаружили следов борьбы.

По данным полиции, погибший просил владелицу гест-хауса о помощи, так как не хотел возвращаться на родину, но у него был билет на самолет, вылетающий 9 июля.

В настоящее время по данному делу ведется следствие. В дальнейшем полиция сообщит о смерти россиянина его родным и посольству России в Таиланде.

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