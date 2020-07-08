В китайской провинции Хунань из-за ливней пострадали миллион человек
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В китайской провинции Хунань из-за ливней пострадали 956 тыс. человек, пишет агентство Синьхуа со ссылкой на администрацию региона.
Отмечается, что дожди идут с 28 июня, из-за чего смыло 79 тыс. га сельскохозяйственных территорий и затопило сотни домов. Власти продлили оранжевый уровень погодной опасности.
Больше всего пострадал город Юэян, за сутки там выпал 261 мм осадков — максимальное количество с 1952 года.
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