Суд выясняет, для чего Соколов звонил в посольство Франции после убийства аспирантки

Историк Соколов после убийства аспирантки Анастасии Ещенко звонил в посольство Франции в России, адвокат семьи погибшей попросил суд обнародовать записи звонков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил данное ходатайство.

В том случае, если предоставить аудиозаписи будет невозможно, судебный запрос направят во французское посольство с целью получить данные о сотруднике, отвечавшем на звонки 8 ноября 2019 года.

По мнению адвоката Александры Бакшеевой, Соколов звонил в диппредставительство с целью скрыться от уголовного преследования, так как до сих пор является кавалером ордена Почетного легиона.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.

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