Рогозин отказался комментировать ситуацию с Сафроновым

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время своего визита в Пермь отказался отвечать журналистам на вопросы касательно своего советника Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что он не захотел уточнить, вызвали ли его на допрос. При этом сопровождавшие его люди отметили, что вопросы можно будет задать в четверг, 9 июля.

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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