Более 70 лесных пожаров потушили в России за сутки

Лесопожарные службы за последние сутки ликвидировали в России свыше 70 лесных пожаров, общая площадь которых составила более 43,5 тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Авиалесоохрану.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие 24 часа в России ликвидировано 77 лесных пожаров на площади 43 599 гектаров.

В ведомстве добавили, что к 00.00 8 июля в стране действовало 237 лесных пожаров на площади 104 782 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае — более 67,6 тысячи гектаров.

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