В Петербурге задержали бизнесмена за финансирование террористов

В Петербурге задержали мужчину, который перевел больше 200 тысяч рублей на финансирование деятельности террористов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что 31-летний петербуржец занимался до марта 2019 года предпринимательством в сфере грузоперевозок.

«С целью финансирования запрещенной деятельности он перевел около 206,6 тысячи рублей на банковский счет гражданина, находящегося на территории другого иностранного государства», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что у задержанного при обыске нашли литературу экстремистского характера, а также около 1,5 млн рублей для финансирования терроризма.

Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Подозреваемый арестован.

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