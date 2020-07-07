Власти Чукотки заявили, что ситуация с пожарами в регионе стабилизируется

Губернатор Чукотки Роман Копин заявил, что ситуация с лесными пожарами в регионе постепенно приходит в норму, режим ЧС был снят в одном из районов автономного округа, передает РИА «Новости».

«Ситуация с лесными пожарами в округе стабилизируется, 47 из 62 лесных пожаров уже ликвидированы. Остальные 15 очагов - локализованы», — сообщил губернатор.

По его словам, спасатели уже сумели защитить от огня природный заказник Лебединый, а также потушить возгорания в районе села Ваега, которое находилось в опасной близости от районов горения леса.

Копин добавил, что из-за аномальной погоды количество пожаров на Чукотке в этом году в два раза превышает средние показатели за последние пять лет, а площадь возгораний — в семь.

1 июля спасатели сообщали о горении на Чукотке более 32 тыс. гектаров леса. В регион дополнительно отправили 50 сотрудников Авиалесоохраны.

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