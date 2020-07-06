Российская вакцина от COVID-19 заинтересовала ВОЗ

Разрабатываемая в России вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 заинтересовала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан отметила, что в организации знают о проведении испытаний препарата от коронавирусной инфекции авифавир, а также добавила, что ВОЗ ожидает результатов испытаний по еще двум — трем лекарствам.

«Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине», — подчеркнула Сваминатан.

Она также напомнила о Тестах солидарности у ВОЗ и выразила надежду на то, что Россия присоединится к сотрудничеству.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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