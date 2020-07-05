В Марокко число жертв коронавируса превысило 14 тысяч

В Марокко число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 698, превысив 14 тысяч, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Всего в стране скончались 234, выздоровели 9 410 человек.

Ранее власти продлили режим санитарного чрезвычайного положения до 10 июля. При этом с 25 июня некоторые регионы начали снимать ограничения, разрешив работу кафе и частично открыв торговые центры.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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