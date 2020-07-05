Московские врачи вылечили от коронавируса еще 561 пациента

В Москве от коронавируса вылечился еще 561 пациент. Об этом сообщает столичный оперштаб со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент», — сказала она.

Ракова добавила, что всего в столице выздоровели от коронавируса 157 020 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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