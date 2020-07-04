Трамп создаст в США парк со статуями национальных героев

Президент США Дональд Трамп создаст «Национальный сад американских героев», в котором будут размещены скульптуры выдающихся американцев. Распоряжение опубликовано на сайте Белого дома.

Изначально глава государства заявил о намерении создать сад во время участия в праздновании Дня независимости США 4 июля в Южной Дакоте.

В соответствии с распоряжением, парк должен быть построен и открыт для посещения к 4 июля 2026 года, 250-летию провозглашения Декларации независимости.

Решение о создании парка было принято на фоне протестов против расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. В числе прочего, протестующие выступают за снос памятников историческим деятелям, связанным с работорговлей.

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