Более 1,5 млн случаев COVID-19 выявлено в Бразилии
В Бразилии число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 млн, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки в стране зафиксировано 42 223 случаев заболевания, общее число составляет 1 539 081, сообщает министерство. При этом за все время пандемии в Бразилии зарегистрировано 63 174 летальных исхода COVID-19.
В настоящее время Бразилия занимает второе место в мире по числу случаев заболевания.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.
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