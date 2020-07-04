Более 1,5 млн случаев COVID-19 выявлено в Бразилии

В Бразилии число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 млн, сообщает министерство здравоохранения страны.

За минувшие сутки в стране зафиксировано 42 223 случаев заболевания, общее число составляет 1 539 081, сообщает министерство. При этом за все время пандемии в Бразилии зарегистрировано 63 174 летальных исхода COVID-19.

В настоящее время Бразилия занимает второе место в мире по числу случаев заболевания.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 10,7 млн

— Президент Бразилии не исключил, что уже переболел коронавирусом

— Пандемия ускоряется: ВОЗ выступила с предупреждением