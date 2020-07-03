Против следователя центрального аппарата СК РФ возбудили дело за получение взятки
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В отношении следователя центрального аппарата СК России возбудили уголовное дело по обвинению в получении взятки, передает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, против следователя завели дело по статье 290 УК России (получение взяток в особо крупном размере).
Ранее стало известно, что следователь центрального аппарата СК РФ был задержан за получение взятки.
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