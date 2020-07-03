Нидерландский суд приобщит к делу российские данные по МН-17

Суд в Нидерландах постановил приобщить к материалам дела о крушении рейса МН-17 российские данные. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судью Хендрика Стинхейса.

Речь идет о выводах из докладов российской компании «Алмаз-Антей».

По словам Стинхейса, суд удовлетворил запросы на допрос эксперта «Алмаз-Антея». Ему зададут вопросы относительно вероятности взрыва ракеты ЗРК «Бук» 9М38М1 рядом с самолетом.

Кроме того, судья заявил, что доклады «Алмаз-Антей» по MH-17, переведенные на английский язык, должны быть приобщены к делу.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

Суд по делу МН-17 начался 9 марта в Нидерландах.

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