В Подмосковье от коронавируса за сутки вылечились почти 600 человек

В Московской области от коронавируса за сутки вылечились почти 600 пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом .

«В Московской области ещё 596 человек завершили лечение от коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все выздоровевшие были выписаны после получения отрицательных анализов на коронавирус.

Всего в Подмосковье от инфекции вылечились 37 398 пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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