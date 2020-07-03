В Москве от коронавируса вылечился еще 1591 человек

В Москве от коронавируса вылечился еще 1 591 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1 591 пациент», — сказала Ракова.

Всего в Москве от коронавируса вылечились 154 тысячи, заразились почти 223 тысячи, скончались почти четыре тысячи человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России президент объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. Всего в мире число зараженных почти достигло 11 млн, за все время от коронавируса умерли более полумиллиона человек.

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