Климатолог заявил, что обильные дожди спасают Россию от экстремальной жары

Обильные дожди в первый месяц лета в Европейской части России напитали землю влагой, что позволило региону спастись от нескольких волн экстремальной жары, передает РИА «Новости» слова старшего преподавателя МГУ им. Ломоносова, кандидата географических наук Павла Константинова.

«Дожди сумасшедшие, которые прошли у нас в конце мая, июне и начале июля — это не очень здорово, но это прививка от «волн жары» <...> Если земля увлажнена, то в течение какого-то времени она нас предохраняет, потому что влага, испаряясь, охлаждает приземный слой воздуха», — сказал Константинов.

По его словам, без сильных дождей опасное влияние такой погоды на людей могло быть сравнимо с аналогичным периодом 2010 года.

В июне 2020 года температура воздуха в Европейской России несколько раз превышала исторические значения, поднимаясь до +32°C.

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