В Москве 2 июля ожидается до +27 °С
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В Москве и области в четверг, 2 июля, синоптики пообещали до +27°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
По данным метеорологов, температура днем будет варьироваться от +25°C до +27 °C, а ночью — от +16°C до +18°C.
В небе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. По области в отдельных районах будет гроза. Ветер будет юго-западный, 6-11 м/c.
Атмосферное давление днем и ночью составит 745 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно увидеть на странице погоды.