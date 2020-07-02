В Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы
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Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Подмосковье с утра четверг, 2 июля, из-за грозы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», — указано в сообщении.
Предупреждение о грозе будет действовать в Московской области с 9.00 до 21.00.
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