В Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Подмосковье с утра четверг, 2 июля, из-за грозы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», — указано в сообщении.

Предупреждение о грозе будет действовать в Московской области с 9.00 до 21.00.

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