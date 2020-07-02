Почти 10 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В московских аэропортах отменено и задержано семь рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 0.50 мск, во Внуково один рейс задержан, а один — отменен.

При этом в Шереметьево задержано три рейса и два рейса отменено.

Сведения о задержках и отменах рейсов в Жуковском и Домодедово отсутствуют.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.