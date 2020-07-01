Полицейские Сиэтла проводят разгон протестующих в «автономной зоне»

Сотрудники полиции в Сиэтле проводят разгон протестующих «автономной зоны Капитолийского холма». Об этом сообщается в Twitter полиции города.

Уже проведены задержания как минимум 10 человек.

Участники акций протеста заняли несколько кварталов города, назвав их «Автономной зоной Капитолийского холма» (CHAZ). Полиции отдали приказ отступить от этой территории с целью снижения напряжения, однако в среду, 1 июля, утром мэр города Дженни Дуркан отдала приказ о разгоне «зоны».

Сотрудники правоохранительных органов дали протестующим восемь минут на оставление «автономной зоны», после чего начали проводить аресты.

Массовые антирасистские протесты и заявления происходят в западных странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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