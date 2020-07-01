В России выявили 6556 новых случаев коронавируса
В России зафиксировали 6 556 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram.
Уточняется, что за минувшие сутки случаи были выявлены в 83 регионах страны.
Также было зафиксировано 216 летальных исходов. Выздоровели за сутки 10 281 человек.
Всего на территории России было выявлено 654 405 случаев COVID-19. Выздоровел 422 931 пациент, умерли 9 536.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.
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