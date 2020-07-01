В Москве возбудили дело после вооруженного ограбления местного жителя

Полиция возбудила уголовное дело против троих неизвестных, похитивших у москвича 14 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Уточняется, что дело возбуждено по статье «Разбой, совершенный в особо крупном размере».

Сообщение об ограблении на улице 1-я Бухвостова в районе дома 12/11 поступило в ведомство днем 30 июня.

Правоохранители, прибыв на место, установили, что трое неизвестных, угрожая пистолетом 50-летнему мужчине, избили его и похитили 14 млн рублей. После этого злоумышленники скрылись на машине.

Пострадавший был доставлен в больницу с множественными травмами головы.

Ранее сообщалось, что у мужчины похитили сумку с деньгами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На востоке Москвы у мужчины украли сумку с 10 миллионами рублей