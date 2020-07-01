На Украине выявили 664 новых случая коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения страны Максима Степанова.

Всего на Украине зафиксировали 44 998 случаев коронавируса, выздоровели 19 548 человек, умерли 1 173.

Отмечается, что заболевание было подтверждено у 3 270 детей и 6 765 медиков.

На данный момент в стране болеют 24 277 человек.

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