Еще 1796 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

За минувшие сутки в Москве 1 796 человек полностью выздоровели после прохождения лечения от новой коронавирусной инфекции, заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает оперативный штаб.

Общее число выздоровевших в Москве выросло до 152 193 человек, отметила Ракова.

На территории России первые два случая коронавируса выявили 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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