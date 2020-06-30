В северной части Тегерана произошел взрыв

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В северной части Тегерана прогремел взрыв. Об этом сообщает Twitter агентства BNO News.

По данным иранского агентства ISNA, инцидент произошел в медицинском центре.

Причина случившегося устанавливается.

Данные о разрушениях и пострадавших не приводятся.