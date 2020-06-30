Воробьев назвал дату открытия детских садов в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил дату открытия детских садов в области.

«У нас огромный запрос на открытие детских садов. Родители работают и, конечно, очень ждали, просили нас как можно быстрее открыть детские сады», — рассказал он в эфире «России 24».

Воробьев напомнил, что власти открывали дежурные группы, но это оказалось недостаточным.

Проанализировав вместе главным санитарным врачом ситуацию с коронавирусом, правительство решило открыть детские сады с понедельника, 6 июля.

«Все детки могут идти в детский сад, чьи родители работают, не взяли пока еще отпуск», — добавил глава региона.

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