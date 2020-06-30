Суд оштрафовал бывшего замглавы Минпромторга за хулиганство в аэропорту Ижевска
Суд оштрафовал бывшего заместителя главы Минпромторга Дмитрия Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества Удмуртии.
Штраф составил 2 тысячи рублей.
Дело чиновника было рассмотрено без его присутствия, так как он не явился в суд.
Ранее стало известно, что замглавы ведомства устроил скандал в аэропорту Ижевска. Он отказался предъявить документы и посадочный билет, использовал нецензурную лексику в ответ на замечания сотрудников аэропорта. В отношении Овсянникова составили протокол за мелкое хулиганство.
После инцидента чиновника исключили из «Единой России», а генсовет обратился к Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой освободить Овсянникова от занимаемой должности в связи с несоответствием.
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