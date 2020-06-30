В Петербурге загорелись два ангара на площади более 2 тыс. кв. м

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в двух металлических ангарах на площади 2,3 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

В ведомстве рассказали, что из-за угрозы распространения на соседние ангары ранг пожара был повышен до №3.

Сведения о пострадавших уточняются.

В тушении задействовано 153 человека и 37 единиц техники.

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