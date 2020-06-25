Михаилу Абызову продлили арест

Арест экс-министра открытого правительства Михаила Абызова был продлен согласно решению Мосгорсуда. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение было принято во вторник, 22 июня.

Решение о продлении ареста также было вынесено в отношении президента Новосибирской региональной федерации самбо Николая Степанова, председателя совета директоров «Первый строительный фонд» Александра Пелипасова, экс-гендиректора новосибирской компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичева и директора по экономике и финансам «РЭМиС» Галины Фрайденберг.

Заседание проходило в формате видеоконференции.

Ранее стало известно, что Абызову предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: ст. 159 (Мошенничество), ст. 210 (Организация преступного сообщества), ст. 289 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 (Легализация денежных средств).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Адвокат Абызова частично признал вину по обвинению в мошенничестве — В Москве задержан адвокат экс-министра открытого правительства Абызова