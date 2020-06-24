В Ираке впервые за сутки коронавирусом заразились больше двух тысяч человек, достигнув 2200, пишет минздрав страны.

Ранее, 20 июня, максимальный суточный показатель составил 1870. Больше всего заражений фиксируется в Багдаде. В понедельник минздрав заявил, что страна выходит на пик по коронавирусу.

Отмечается, что за сутки умерли 79, выздоровел 1061 пациент. Всего в Ираке погибли 1330, заболели 36 702 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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