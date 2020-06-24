В Москве женщина утонула в реке

В Москве женщина спрыгнула в реку и утонула, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Сообщается, что инцидент произошел на Павелецкой набережной. Спасатели прибыли на место по вызову очевидцев.

«Некоторое время проводили реанимационные действия, потом передали медикам. Они констатировали смерть», — сказали в МЧС.

Сейчас устанавливаются причины случившегося.

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