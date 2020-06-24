Россия конфиденциально обсуждает вопрос о возвращении Бута и Ярошенко

Вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута обсуждается. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что родные попросили ее не раскрывать детали, так как переговоры не закончены. «Вопрос держится в режиме конфиденциальности», — цитирует ее РИА «Новости».

Москалькова в настоящее время держит связи с адвокатом Ярошенко, с родными, а также надеется, что эта гуманитарная миссия завершится. Она не прокомментировала вопрос журналистов о том, увязывается ли возможность освобождения осужденного в России за шпионаж Пола Уилана с переговорами о возвращении Ярошенко и Бута.

Бут был арестован в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в Соединенные Штаты. В 2012 году суд в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма.

Ярошенко в 2011 году был приговорен в США к 20 годам заключения в тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию Соединенных Штатов.

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