Защита по делу МН-17 потребовала допросить свидетелей, видевших истребители

Адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Олега Пулатова, потребовала, чтобы суд допросил свидетелей по делу МН-17, которые видели в небе истребители, передает ТАСС.

На суде были показаны лишь несколько видеозаписей с допросом свидетелей, видевших в небе военные самолеты в момент катастрофы. По словам Дуссхате, разные версии трагедии не были полноценно расследованы, их отвергли слишком быстро.

По этой причине защита сочла необходимым допросить всех свидетелей, в том числе журналистов. В частности Дуссхате назвала корреспондента русской службы Би-би-си Ольгу Ившину и независимых журналистов Брюса Гранта и Билли Сикса.

Согласно данным защиты, около 24 человек дали показания, что видели истребители в небе вблизи места крушения МН-17.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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