Собянин: проведение массовых мероприятий в Москве по-прежнему запрещено

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий после отмены части ограничений по коронавирусу. Об этом он заявил на странице своего блога.

«Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией», — объяснил Собянин причину своего решения.

По его словам, фестивали, экскурсии и работа кинотеатров станут возможны только при благоприятной ситуации с коронавирусом в дальнейшем.

Он добавил, что оставшиеся ограничения также будут отменяться поэтапно, исходя из прогноза развития пандемии.

По последней информации, в Москве выявлено 213 946 случаев COVID-19, при этом 135 556 человек выздоровели. Скончались 3 597 пациентов.

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