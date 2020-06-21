Число погибших при взрыве газа в Киеве выросло до двух
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Найдены тела двух погибших вследствие взрыва газа в многоэтажке в Дарницком районе Киева, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко.
«В настоящее время, к сожалению, два человека погибло», — сказал Клименко.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
Утром 21 июня в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа, в результате было разрушено перекрытие четырех этажей. Эвакуировали 21 человека.
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