Число погибших при взрыве газа в Киеве выросло до двух

Найдены тела двух погибших вследствие взрыва газа в многоэтажке в Дарницком районе Киева, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

«В настоящее время, к сожалению, два человека погибло», — сказал Клименко.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Утром 21 июня в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа, в результате было разрушено перекрытие четырех этажей. Эвакуировали 21 человека.

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