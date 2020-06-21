В России проведено почти 17 млн тестов на COVID-19
Почти 17 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«Проведено 16 998 453 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», — уточнили в ведомстве.
В настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране находятся 310 774 человека, сказано в материале.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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