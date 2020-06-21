В Самаре две женщины пострадали из-за хлопка газа
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В Самаре в жилом доме взорвался газ, из-за чего две женщины постращали, еще 24 человека были эвакуированы, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
«В Самарскую городскую клиническую больницу для осмотра направлены две женщины 1965 и 1986 годов рождения», — сказали в МЧС.
Отмечается, что также пострадали перегородки, подъездная дверь и десять машин. Спасатели выясняют причины взрыва.
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