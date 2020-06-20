Протестующих арестовывают в прямом эфире перед митингом Трампа

Полицейские задержали женщину в одежде с надписью «Я не могу дышать», которая является символом протестов против расизма, перед предвыборным митингом Трампа в Талсе, Оклахома. Задержание попало в прямой эфир телеканала MSNBC.

На записи видно, как двое полицейских поднимают женщину с асфальта и уводят ее с места проведения митинга. При этом женщина заявляет, что у нее есть билеты на мероприятие.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп проведет первый предвыборный митинг в Талсе, штат Оклахома. Ожидается, что десятки тысяч американцев соберутся внутри и за пределами места проведения мероприятия.

Массовые протесты против расизма и полицейского произвола начались в Соединенных Штатах после гибели афроамериканца Джоджа Флойда при задержании.

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