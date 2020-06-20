Названа дата нового вывозного рейса из США в Россию

Посол России в США Анатолий Антонов назвал дату нового вывозного рейса из США в Россию, передает ТАСС.

По его словам, очередной вывозной рейс из Нью-Йорка в Россию намечен на 28 июня.

«Сконцентрируется на максимальное заполнение борта», — сказал Антонов.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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