В Москве из-за дождей затопило части еще некоторых улиц
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил в своем Twitter, что на Никулинской улице затопило несколько автомобилей.
Как отмечается, движение на данной улице было перекрыто.
Уточняется, что машины затопило в районе дома 27, корпуса 1, по Никулинской улице.
Также в ЦОДД заявили о подтоплении прохожей части возле владения 76 на Проспекте Вернадского и дома 1, корпуса 1 на улице Покрышкина.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В ЦОДД рассказали о перекрытии дорог в Москве из-за подтоплений
— В Москве в субботу ожидаются сильные дожди и +28℃
— В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра