Еще 7889 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России
Число новых случаев коронавируса в России увеличилось на 7 889, сообщает оперативный штаб.
Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — 1 057, Подмосковье — 591 и Ханты-Мансийском АО — 280.
Также за 24 часа в стране выздоровели 10 186 пациентов и скончался 161 человек.
Всего в России на сегодняшний день выявлено 576 952 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 334 592 человек, число летальных случаев возросло до 8 002.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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