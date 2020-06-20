С места аварии в Норильске вывезли более 32 тысяч тонн загрязненной воды

Спасатели вывезли около 32,6 тыс.тонн топливно-водяной смеси и 112 тыс. тонн загрязненного грунта из района аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оперштаба по борьбе с последствиями аварии.

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 297 кубометров, всего 32,6 тыс. кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 8,9 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего 112 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Также представители штаба заявили, что специалисты к текущему моменту обработали сорбентом около 13 км береговой линии и 66,2 тыс. квадратных метров загрязненной территории.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка более 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин заявил о тяжелых последствиях аварии под Норильском для экосистемы

— Федеральный уровень ЧС в Норильске снимут 20 июня

— МЧС завершило активную фазу сбора топлива в Норильске