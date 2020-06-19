Российские пляжи можно будет посещать без масок
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Россиянам во время отдыха на пляже можно будет не носить маски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.
По ее словам, в некоторых регионах уже утверждены правила, согласно которым пляж можно посещать без маски.
При этом текущая ситуация не позволяет пока говорить об отдыхе совсем без ограничений, добавила Догузова.
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