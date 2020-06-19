Российские пляжи можно будет посещать без масок

Россиянам во время отдыха на пляже можно будет не носить маски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

По ее словам, в некоторых регионах уже утверждены правила, согласно которым пляж можно посещать без маски.

При этом текущая ситуация не позволяет пока говорить об отдыхе совсем без ограничений, добавила Догузова.

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