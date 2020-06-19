Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову

Читинский гарнизонный военный суд продлил арест обвиняемому в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Равиля Тугушева.

Шамсутдинов будет находится под стражей до 25 сентября 2020 года.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены и сейчас находятся в московском госпитале имени Бурденко.

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